Салливан: масштаб возможного ядерного удара России по Украине не важен

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Джейк Салливан

Ответные меры со стороны США на случай применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от масштаба атаки, заявил в эфире CNN помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, властями страны будет оцениваться сам факт применения ядерного оружия, и реакция будет незамедлительной.

Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя на Украине, мы не будем проводить градации. <...> Идея, что в рамках применения ядерного оружия есть разница, опасна, — сказал Салливан.

При этом он подчеркнул, что все страны мира, включая Китай, должны послать России сигнал о невозможности применения ядерного оружия на территории Украины. Салливан отметил, что США уже ведут диалог со своими партнерами по этой теме.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса не наблюдают признаков того, что Россия намеревается применить ядерное оружие. При этом в военно-политическом блоке сохраняют бдительность. Он отметил, что министры обороны НАТО усилят помощь Украине. По его словам, Альянс в ближайшее время проведет запланированные ранее учения по ядерным силам сдерживания.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Запад «искусственно не разогревать тему ядерной угрозы». Он также отметил, что всем спекулирующим на данном вопросе необходимо «осознавать свою ответственность за это».