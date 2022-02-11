Салливан: Китаю аукнется, если он смирится с «вторжением» России на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай пострадает, если он смирится с возможной «агрессией» России против Украины. Пекин почувствует на себе изменение отношения к себе мирового сообщества, отметил он на брифинге, сообщает ТАСС.

Китаю предстоит принять своё решение. Если он даст зелёный свет ничем не оправданному вторжению России на Украину, то Китай в конце концов столкнётся с последствиями и изменением отношения международного сообщества, особенно в глазах наших европейских союзников и партнёров, — подчеркнул Салливан.

Он добавил, что в этом случае у Пекина не получится компенсировать экономические потери, понесённые Россией от санкций за «вторжение».

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин неспроста нанёс визит в Пекин на открытие Олимпийских игр. Поездка позволила ему заручиться поддержкой КНР для двойного удара по позициям США в Евразии, сообщает The Hill. Издание отмечает, что Пекин поможет Путину бросить вызов и международному сообществу, обеспечив российского лидера «экономическим спасательным кругом».