Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне намерены в ближайшие сутки предоставить СМИ данные о «сценарии» России по Украине. Степень уверенности в подлинности собранной информации ниже, чем было раньше, отметил он на брифинге в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов, — подчеркнул советник Байдена.

Он пояснил, что речь может идти о «фабрикации» оснований для обвинения Украины в атаке «на российские силы на востоке».

Ранее стало известно, что власти Германии не разделяют уверенность США насчёт подготовки РФ к нападению на Украину. Об этом агентству Reuters рассказали два осведомлённых источника в правительстве ФРГ. Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину.