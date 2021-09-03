Салех сообщил, что сопротивление талибам будет продолжаться

Вице-президент Афганистана в правительстве бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех объявил, что он не покидал страну и сопротивление движению «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) продолжается. Об этом он написал в своём Twitter.

Сопротивление продолжается и будет продолжаться. Я здесь на своей земле, ради своей земли и защищаю её достоинство, — сообщил Салех.

В пятницу, 3 сентября, представитель талибов Билал Карими заявил, что ранее неподконтрольная движению провинция Панджшер перешла под власть боевиков. При этом, по данным источника РИА Новости, все солдаты в провинции были захвачены талибами, а Салех бежал.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.