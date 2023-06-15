Сальдо предупредил Европу об опасности из-за разрушения Каховской дамбы Сальдо: воду из Каховского водохранилища несет к Румынии и Болгарии

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Село Корсунка Новокаховского района Херсонской области, затопленное водой после разрушения Каховской ГЭС

Вода, сошедшая с Каховского водохранилища в результате подрыва Каховской ГЭС и дамбы, течет в сторону Румынии и Болгарии по Черному морю, сообщил в эфире телеканала НТВ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что с высокой долей вероятности вода может быть заражена.

Вода, которая хлынула из Каховского водохранилища и сейчас уже зашла в Черное море, имеет достаточного много подозрений на риски заражений и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии. Те, кто давал команду на разрушение плотины, они знали, что это произойдет, а значит, им напевать и на Румынию, и на Болгарию, и на тех людей, которые там живут, — сказал Сальдо.

По его мнению, Каховскую ГЭС подорвала украинская сторона с целью испортить празднование Дня России.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Москва и Киев выдвинули взаимные обвинения. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем.

По словам Сальдо, всего при паводке в регионе погибли 18 человек. Он также рассказал, что в результате ЧП были госпитализированы 93 жителя области. Сальдо уточнил, что с момента подрыва Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуированы более 7,5 тысячи человек, включая 461 ребенка и 146 маломобильных граждан. 627 жителей региона были вакцинированы во избежание возможных заражений.