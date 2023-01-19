Сальдо: ВСУ перебросили часть войск с Херсонского направления в Донбасс

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс, передает РИА Новости. Он добавил, что в Херсонской области в настоящее время происходят бои местного значения и обстрелы. По его словам, российские военные проводят вылазки и диверсии на правом берегу.

Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт. Наши военные <...> ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города, — сказал Сальдо.

Временный глава региона при этом не стал выдвигать предположения о примерной численности переброшенных украинских военных.

В начале января заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что польские наемники, переброшенные в Марьинку, сообщали в радиопереговорах, что они попали под обстрел и ВСУ оставили их. Он добавил, что на один из сложнейших участков фронта для украинской армии были брошены более 120 наемников из Польши. В приведенных радиопереговорах сообщалось, что ВСУ бьют по позициям своих солдат.