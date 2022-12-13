Сальдо обвинил посетившего Херсон замгенсека ООН в нарушении границ РФ

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что посетивший Херсон замгенсека ООН Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения границ России. В своем Telegram-канале Сальдо назвал поступок западного представителя «бессовестным и стыдным».

Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично. <...> Хотя о какой совести можно говорить в этом случае, — написал глава Херсонской области.

Сальдо отметил, что Гриффитс вряд ли будет задействовать потенциал ООН для помощи оставшимся в городе херсонцам. И его настоящая цель, по мнению главы региона, заключается в том, чтобы демонстративно показать, что он действует от лица «мирового сообщества», которое, к слову, не признает вхождение Херсонщины в состав России.

Лучше бы он встал на защиту нагло аннексированной и оккупированной Англией северной части Ирландии и вернул её в состав республики, а не шастал по степям Херсонщины, — заключил глава региона.

Мартин Гриффитс посетил Херсон во вторник, 13 декабря. Он прибыл накануне в рамках четырехдневной миссии на Украину. Замгенсека ООн по гуманитарным вопросам планирует посетить Николаев, Херсон и Киев.

Ранее сообщалось, что вместе с Гриффитсом на Украину прибыла координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Дениз Браун. ООН отмечает, что почти 18 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, обстрелы энергетической инфраструктуры оставляют жителей городов без отопления и чистой воды.