Сакс в ответ на вопрос о перемирии указал на корень украинского конфликта Экономист Сакс призвал устранить три основные причины украинского конфликта

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Джеффри Сакс

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо решить вопрос нейтралитета республики и контроля над территориями, заявил американский экономист профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Кроме того, по его словам, которые приводит РИА Новости, важно определиться с механизмами коллективной безопасности.

Ключ к завершению конфликта заключается в устранении его коренных причин. Они включают в себя три основных вопроса: нейтралитет Украины, распределение территорий и механизмы коллективной безопасности для Украины, России и других сторон, — сказал Сакс, отвечая на вопрос о пасхальном перемирии.

Он отметил, что позиция Соединенных Штатов становится все более реалистичной в понимании причин кризиса. Сакс указал, что в США начали признавать ошибочность курса на вступление Украины в НАТО. Вашингтон, по словам экономиста, также начал осознавать, что грядущие меры безопасности должны быть коллективными, отвечать интересам всех сторон. Приходит и понимание того, что границы конфликтующих сторон изменятся.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Российские войска в зоне проведения спецоперации не будут вести боевые действия в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Российский лидер подчеркнул, что эта мера введена из гуманитарных соображений.