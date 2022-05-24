В Турции рассказали, к чему приведет вступление Финляндии и Швеции в НАТО Sabah: вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к распаду Альянса

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведет к ослаблению, а не к ужесточению рядов в Атлантике, считает журналист турецкого издания Sabah Берджан Тутар. По его мнению, украинский кризис и приглашение новых участников в Альянс — это попытки США укрепить НАТО.

Украинский кризис и последующее желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО на самом деле являются шагом Атлантического мира, возглавляемого США, к ослаблению отношений между Россией, Китаем, Ираном и Турцией, что становится все яснее в послевоенный период с терроризмом, — говорится в сообщении.

Однако, как подчеркнул журналист, Анкара внесла серьезные коррективы в подготовленный Вашингтоном сценарий, когда выступила против членства Швеции и Финляндии в Альянсе. Таким образом Турция укрепляет свои позиции в НАТО, что играет России на руку, но пока Москва занимает позицию ожидания, указал он.

Тутара уверен, что Запад, поддерживающий инициативу Хельсинки и Стокгольма, не осознает, какой катастрофой может обернуться их решение. В качестве примера журналист приводит Украину, «потерявшую Крым и Донбасс из-за провокаций» США.

Если бы Украина не была обманута провокацией США и оставалась нейтральной, она бы не потеряла Донбасс и Крым, — пояснил журналист.

Резюмируя выводы, Тутара подчеркнул, что позиции Альянса только ослабнут со вступлением Швеции и Финляндии, поскольку Россия будет окружена с юга, запада и севера. Журналист уверен, что Москва будет вынуждена реагировать на такие шаги.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия будет обязана отреагировать на угрозу собственной безопасности. По его словам, НАТО — военный блок, совершающий наступательные движения.