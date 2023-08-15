Sabah: в Стамбуле задержан «важный фигурант» дела об убийстве посла Карлова Sabah: в Стамбуле задержана жена знакомого убийцы посла России Карлова

Фото: Burhan Ozbilici/AP/TASS

Андрей Карлов

Турецкая газета Sabah сообщила, что в Стамбуле по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова задержана «критическая персона». По данным издания, речь идет о жене знакомого сотрудника полиции Мевлюта Мерта Алтынташа, застрелившего Карлова на открытии фотовыставки в Анкаре в конце 2016 года.

Полиция Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержала по месту жительства А.С., жену Ш.С., так называемого личного сотрудника Алтынташа, убившего посла России Карлова, — говорится в публикации.

Как пишет Sabah, в ходе обыска дома у женщины изъяли мобильный телефон, две сим-карты и еще одно устройство с сим-картой и установленным приложением ByLock, которым, как утверждается, пользуются члены запрещенной в Турции организации FETÖ, главарем которой считается проповедник Фетхуллах Гюлен, на которого Анкара возложила ответственность за попытку военного переворота в 2016 году. По данным издания, задержанная отбывала девятилетний срок в тюрьме, будучи осужденной за участие в составе вооруженной группировки.

В посольстве России в Анкаре сообщили РИА Новости, что не получали от турецких правоохранителей информацию о задержании фигуранта дела об убийстве Карлова.

Об аресте Айше Согут, названной «супругой одного из контактных лиц» убийцы, ТАСС писал еще в 2018 году.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года, покушение было совершено во время выступления посла на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Сотрудник турецкой полиции Алтынташ, застреливший дипломата, был ликвидирован силовиками на месте. По указу президента Карлову посмертно присвоили звание Героя России.

В марте 2021 года пятерых фигурантов дела об убийстве приговорили к пожизненному, восемь получили от пяти до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали, дела других причастных выделили в отдельное производство.