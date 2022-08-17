Саакашвили захотел бороться за свободу Украины

Фото: Yuliia Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), что полностью поддерживает действия украинских солдат и лично президента страны Владимира Зеленского в военном конфликте. Политик признался, что хочет напрямую участвовать в «борьбе за свободу» Украины.

Мое здоровье взорвано, но я хочу, чтобы украинцы знали, что меня поддерживают духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, руководство президента Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя собственная безграничная вера в победу. Я хочу свободы Украине, и я хочу участвовать в борьбе напрямую, и я уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне, — написал Саакашвили.

Экс-президент тайно прибыл в Грузию в октябре прошлого года накануне муниципальных выборов. Он был арестован, помещён в тюрьму, где объявил голодовку, назвав себя политическим заключённым. После ухудшения состояния Саакашвили перевели в тюремную больницу, а позже — в госпиталь города Гори.

Адвокат Михаила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что бывший президент Грузии уходит из политики. Политик намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение».