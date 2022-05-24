Саакашвили рассказал о полученной травме, требующей операции Саакашвили пожаловался на травму позвоночника и необходимость операции

Михаил Саакашвили / Фото vk.com/m_saakashvili

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем письме, которое он адресовал общественности, сообщил, что медики установили у него травму позвоночника и ему требуется хирургическое вмешательство. Обращение экс-лидера страны зачитала депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Екатерина Херхеулидзе, пишет ТАСС.

Поскольку многие занимаются спекуляцией насчет моего здоровья, я решил сам открыто заявить о том, что я чувствую. Посредством МРТ мне установили травму на позвоночнике, которую с большей степенью вероятности я получил во время силового перевода в Глдани (тюремная больница на окраине Тбилиси. — NEWS.ru). Как я понял, эта травма требует хирургического вмешательства, — говорится в письме экс-президента Грузии.

Его журналистам зачитала Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в больнице.

Как пишет экс-президент, он испытывает сильную боль в области спины, поэтому ему несколько раз в день делают обезболивающие уколы. При этом он также пожаловался на частые головокружения и тремор, сложности при движении конечностями, особенно левой рукой. По словам Саакашвили, он в основном соблюдает постельный режим, поэтому он по-прежнему настаивает на необходимости лечения за границей без участия в политических процессах.

Экс-президент Грузии ранее согласился на свой перевод из тюрьмы в частную клинику «Вивамед» в Тбилиси. При этом он выдвинул ряд условий, в том числе возможность допуска к нему членов семьи и депутатов.