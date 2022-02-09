Саакашвили заявил, что тайно обсуждал с Лукашенко в Лондоне Абхазию и РЮО

В годы своего правления Михаил Саакашвили четыре раза тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко и уговорил не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом экс-президент Грузии рассказал в тбилисском суде. Его слова приводит ТАСС.

Я и правда был четыре раза в Лондоне и провёл четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые, это была тайная дипломатия. То, что территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч, — заявил Саакашвили.

Он рассказал об этом после того, как Лукашенко в интервью на «Соловьёв Live» заявил, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Лукашенко уже сказал, что признает независимость территорий, если ему об этом скажет Путин, то это и есть результат бездействия грузинских властей, — резюмировал Саакашвили.

Ранее в МИД Грузии заявили, что вопрос признания независимости Абхaзии и Южной Осетии Белоруссией не стоит на повеcтке дня с учётом грузино-белорусских двусторонних отношений. По словам дипломатов, Минск остаётся верен фундаментальным принципам мeждународного права.