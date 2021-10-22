Саакашвили заявил, что на суде расскажет правду «обо всём»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал руководство страны отвезти его в суд, чтобы он во время заседания смог рассказать «правду обо всём». Об этом он написал в Facebook.

Вместо того чтобы распространять мои улыбающиеся видео из разных экзотических мест, советую «властям» отвести меня в их «суд», чтобы грузинский народ и международное сообщество услышали из моих уст правду обо всём. Или вы больше всего боитесь правды? — написал Саакашвили.

Отмечается, что адвокаты Саакашвили заявляют, что власти не назначают судебные заседания, так как боятся появления экс-президента на публике.

Накануне в Сети появилось видео, как Саaкашвили, находящийся в камере, машет рукой из-за решётки открытого окна. Напротив здания тюрьмы стоят его сторонники с флагами Грузии и выкрикивают его фамилию, а также обращаются к нему со словами поддержки.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грyзию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заoчно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грyзии обернётся арестом и тюремным зaключением.