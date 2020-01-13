https://static.news.ru/photo/dc3276c4-3616-11ea-985c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МВД Грузии начало расследование в отношении бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Его заподозрили в попытке свержения власти.

Основанием для этого послужило высказывание Саакашвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи». Комментируя июньские беспорядки в Тбилиси, он заявил, что тогда была возможность для свержения власти, но этим моментом не воспользовались.

В МВД Грузии предполагают, что Саакашвили мог руководить попыткой смены власти в стране. В связи с этим ведомство проведёт необходимые следственные действия и даст правовую оценку словам экс-президента.

Вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский, в свою очередь, расценил высказывание Саакашвили как признательные показания, сообщает «Интерфакс».

Беспорядки в Тбилиси летом 2019 года вспыхнули из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Как писал NEWS.ru, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что спонсорами разгула оппозиции являются бывший президент страны Михаил Саакашвили и его сторонники.