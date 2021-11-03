Саакашвили заподозрили в планах устроить госпереворот в Грузии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заподозрила бывшего президента страны Михаила Саакашвили, отбывающего наказание в Руставской тюрьме, в желании осуществить госпереворот. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое было опубликовано на официальном сайте.

Спецслужбы также узнали о том, что сторонники политика хотят устроить акции протеста возле Руставской тюрьмы и в Тбилиси. Их целями могут стать парламент, администрация правительства, администрация президента, Минюст и МВД Грузии.

Согласно оперативной информации, организаторы акции планируют заблокировать здания государственных учреждений, — говорится в сообщении.

По мнению СГБ, Саакашвили может руководить этим всем, так как он мог передавать указания через людей, посещавших его в тюрьме. А те уже передавали всё лидерам различных оппозиционных партий.

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили. Она уверена, что политик вернулся для дестабилизации обстановки в Грузии.