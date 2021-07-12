Саакашвили вернётся в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о возвращении в страну спустя восемь лет эмиграции. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Как сообщает политик, он планирует приехать в Грузию 2 октября для наблюдения за ходом выборов в муниципальные органы власти. Вместе с тем он пригласил всех своих соотечественников, проживающих за пределами республики, приехать на родину.

У кого есть возможность, возьмите отпуск в дни выборов, отложите ваши дела, и кто как может — сушей, воздухом — поедем все, — сказал Саакашвили.

Ранее бывший президент Грузии после падения Кабула вспомнил о «героизме» армии Грузии. По его словам, Вашингтон в 2008 году помог Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии. Экс-президент заявил, что США пришли на помощь стране, которую он некогда возглавлял, только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии». Саакашвили также отметил, что мир меняется очень быстро и к этому нужно быть готовым.