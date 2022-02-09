Саакашвили спел гимн Украины в ходе заседания суда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спел гимн Украины во время заседания суда по делу о растрате госсредств, трансляция которого велась в Facebook. При этом он назвал все предъявляемые ему обвинения беспочвенными.

Заявления Саакашвили вызвали бурную реакцию в зале, после чего началась перепалка. В этот момент экс-президент поднял украинский флаг, который ему протянули его адвокаты, а в зале суда начал звучать гимн Украины. Саакашвили начал подпевать. Далее политик повесил флаг на свои плечи и просидел с ним до того момента, пока его не забрали.

Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грyзию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заoчно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грyзии обернётся арестом и тюремным зaключением.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко спел гимн Украины в суде, где проходило заседание по делу о госизмене. До этого он уснул на заседании: в Сеть попали кадры, как Порошенко сидит за столом и засыпает на несколько секунд, а затем приходит в себя.