Саакашвили спел гимн Украины в ходе заседания суда

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спел гимн Украины во время заседания суда по делу о растрате госсредств, трансляция которого велась в Facebook. При этом он назвал все предъявляемые ему обвинения беспочвенными.
Заявления Саакашвили
Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грyзию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заoчно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грyзии обернётся арестом и тюремным зaключением.
Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко спел гимн Украины в суде, где проходило заседание по делу о госизмене. До этого он уснул на заседании: в Сеть попали кадры, как Порошенко сидит за столом и засыпает на несколько секунд, а затем приходит в себя.