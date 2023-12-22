Саакашвили рассказал, кто готовится вмешаться в конфликт на Украине Саакашвили: НАТО готовится отправить войска на Украину

Фото: hvili attends a court hearing in Tbilisi Автор: IRAKLI GEDENIDZ /POOL/EPA/TASS

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что США и некоторые европейские страны проводят учения для вмешательства в украинский конфликт. Об этом политик сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В доказательство своей версии грузинский политик ссылается на поведение американского президента США Джо Байдена во время одного из визитов в Польшу в феврале. Саакашвили сказал, что если НАТО вмешается в конфликт, то он завершится в кратчайшие сроки.

По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на Украине. Они проводят учения на юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск, — сказал Саакашвили.

Ранее помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у США нет денег на поддержку Украины. По ее словам, без новых ассигнований поддержка Киева со стороны Вашингтона может полностью прекратиться. Однако глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на такой случай у Украины есть план Б.