Саакашвили раскритиковал грузинскую балерину Ананиашвили за переезд в РФ

https://static.news.ru/photo/fe6a6634-51c2-11eb-afa4-fa163e074e61_660.jpg Нина Ананиашвили Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили подверг критике грузинскую балерину Нину Ананиашвили за решение жить в России и возглавить Театр оперы и балета в Новосибирске.

Политик считает, что «большая часть Грузии оккупирована Россией». Видимо, он имеет в виду частично признанные государства Абхазию и Южную Осетию.

Этому нет никакого оправдания, мне это не нравится, — высказался политик.

Саакашвили отметил, что согласие на переезд в Россию Ананиашвили напомнило ему ситуацию с канцлером Германии Герхардом Шрёдером, который перешёл на работу в «Газпром».

Ананиашвили является народной артисткой Грузинской ССР и народной артисткой России. Её супруг — грузинский политик, председатель оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Григол Вашадзе. Кандидатом от этой партии на пост премьер-министра в 2020 году выдвигался Саакашвили.

Балерина заявила, что готова к нападкам на родине. Она подчеркнула, что «искусство не должно быть настолько политизировано».

Как писал NEWS.ru, ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила, что у грузин есть обида на Россию. Она подчеркнула, что молодёжь относится к соседней стране исключительно негативно. По её мнению, к этому привела политика бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и его партии «Национальное движение». Бурджанадзе считает, что некоторые коллеги хотят переложить на Россию все возможные проблемы. Она заявила, что решение вопросов с Москвой путём переговоров воспринимается как предательство.