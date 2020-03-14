Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину ждут тяжёлые времена из-за коронавируса. По его словам, экономика страны потеряет не менее 10%, а из-за пандемии жить ближайшие полгода придётся в шоковом режиме.
Украина должна быть готова к возвращению полумиллиона украинцев, которые работали в Европе,
По его словам, властям страны предстоит подумать о налоговых льготах, кредитах и стимулировании возвращения соотечественников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз намерен выделить около €230 млн на борьбу с эпидемией вируса COVID-19. Об этом сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. По его словам, столь крупное финансирование необходимо, «чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом».
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