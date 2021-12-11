Саакашвили потребуется осмотр психиатра в горийском военном госпитале

Состояние здоровья Михаила Саакашвили оценит психиатр в горийском военном госпитале. Поступили данные, что бывший президент Грузии получает большие дозы психотропных веществ, ему трудно стоять и говорить, приводит ТАСС слова члена консилиума медиков, созданного при омбудсмене Грузии, Григола Григолии.

Распространилась информация, что Саакашвили ослаб, ему трудно стоять и говорить. Также у нас есть информация, что он получает большие дозы психотропных веществ, поэтому стало необходимым посещение консилиумом экс-президента в горийской больнице, — заявил доктор.

По его словам, будет проверено, какое медикаментозное лечение получает Саакашвили. Омбудсмен Нино Ломджария добавила в группу психиатра, потому что необходимо провести специфические исследования, сказал Григолия.

Окружение Саакашвили неоднократно заявляло, что он находится в подавленном состоянии. Руководитель реабилитационного центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани утверждала, что ему вводили большие дозы психотропных препаратов.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

Экс-президент проходит лечение в горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки в тюрьме. Ранее Саакашвили заявил о том, что он прекращает медицинское лечение в знак протеста. Причиной стало ужесточение правил приёма посетителей со стороны руководства госпиталя.