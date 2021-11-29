Саакашвили осудил грузинское правосудие

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после своего ареста присутствует на судебном процессе, где заявил, что не признаёт обвинение прокуратуры и грузинское правосудие, сообщает ТАСС. Разбирательство проходит по делу о жёстком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании «Имеди».

Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии, — заявил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Грузии применили перцовый спрей для разгона демонстрантов, собравшихся у здания суда в Тбилиси, где должен начаться процесс над Саакашвили. Между сторонниками бывшего грузинского лидера и сотрудниками правоохранительных органов начались потасовки.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

Состояние политика резко ухудшилось. На прошлой неделе экс-президента доставили на реанимобиле из реанимации тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он должен пройти курс лечения. Перевезти политика решил грузинский Минюст.

Позднее руководитель консилиума Мариам Джишкариани заявила, что у Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. У него наблюдается неврологическая симптоматика, которую связывают с голодовкой политика.