Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной клиники и повредил оборудование
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:15, 08 ноября 2021
Михаил СаакашвилиФото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press
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Переведённый после длительной голодовки в тюремную больницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили оскорбил медицинский персонал и повредил дорогостоящее оборудование. Об этом сообщили в Минюсте.
После того как Михаил Саакашвили был помещён в учреждение № 18, он оскорбил сотрудников пенитенциарного учреждения физически и словесно, а также повредил дорогостоящее медицинское оборудование, — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что генеральная инспекция ведомства начала расследование по данному факту.
Ранее стало известно, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили перевели в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси. Решение перевести объявившего голодовку Саакашвили в многопрофильную клинику принял сегодня консилиум врачей. После этого местные СМИ распространили кадры отлетающего от тюрьмы вертолёта. Ни мать политика, ни его адвокаты не знали, куда увезли Саакашвили.