Саакашвили оскорбил сотрудников тюремной клиники и повредил оборудование

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, подождёт с решением о новом выдвижении в главы государства не менее чем год. Он будет дожидаться окончания промежуточных выборов в конгресс в 2022 году, передаёт Fox News.

Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов, — сообщил он. Выборы состоятся в США 8...