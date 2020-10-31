Саакашвили не станет претендовать на должность премьера Грузии

https://static.news.ru/photo/529f0d9c-1ba7-11eb-aa49-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Mikheil Saakashvili/facebook.com

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьер-министра Грузии. Ранее он готов был её занять.

Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии, — цитирует его РИА Новости.

Ранее представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» ранее выдвинула кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Он тогда заявил, что за два года поставит Грузию на путь развития.

Как писал NEWS.ru, Саакашвили назвал ЧП с захватом филиала Банка Грузии в Зугдиди невообразимым событием, подтверждающим, что «государство практически уничтожено». Он отметил, что допустить возможность подобных происшествий было довольно трудно даже во времена другого бывшего главы Грузии — Эдуарда Шеварднадзе.