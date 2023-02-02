Норвежские власти запретили запланированную ранее акцию, на которой предполагалось осквернить Коран, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости. По его словам, это произошло после вызова посла королевства в Анкаре.
Мы вызвали посла Норвегии, узнав о планируемой акции по осквернению священного Корана. После этого они аннулировали разрешение на акцию, — заявил турецкий министр.
Ранее правый политик Расмус Палудан дважды совершил такую акцию Первую он осуществил в Стокгольме 21 января, получив на нее разрешение местных властей. Главы МИД арабских стран Персидского залива осудили поступок Палудана, предупредив, что он может вызвать негодование у мусульман всего мира. Зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов назвал произошедшее в Стокгольме сатанизмом и призвал шведские власти наказать причастных.
Спустя неделю, 27 января, Палудан повторил свою недавнюю акцию с сожжением Корана в Дании. Он сжег священную для мусульман книгу у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.