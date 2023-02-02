Норвегия под давлением Турции запретила акцию по сожжению Корана Глава МИД Турции Чавушоглу: Норвегия запретила акцию по сожжению Корана после вызова посла

Фото: Ã‚Â©Alessia Giuliani/Global Look Press

Норвежские власти запретили запланированную ранее акцию, на которой предполагалось осквернить Коран, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости. По его словам, это произошло после вызова посла королевства в Анкаре.

Мы вызвали посла Норвегии, узнав о планируемой акции по осквернению священного Корана. После этого они аннулировали разрешение на акцию, — заявил турецкий министр.

Ранее правый политик Расмус Палудан дважды совершил такую акцию Первую он осуществил в Стокгольме 21 января, получив на нее разрешение местных властей. Главы МИД арабских стран Персидского залива осудили поступок Палудана, предупредив, что он может вызвать негодование у мусульман всего мира. Зампредседателя Духовного управления мусульман России муфтий Рушан Аббясов назвал произошедшее в Стокгольме сатанизмом и призвал шведские власти наказать причастных.

Спустя неделю, 27 января, Палудан повторил свою недавнюю акцию с сожжением Корана в Дании. Он сжег священную для мусульман книгу у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.