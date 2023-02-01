Саакашвили назвал желаемое место для похорон Саакашвили завещал похоронить его сердце в Киеве

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хочет быть похороненным в Киеве. В ходе судебного заседания по возможным отсрочке от приговора или освобождения от наказания он заявил, что его сердце полностью принадлежит Украине, передает NEWS.ge.

Я уверен в нашей победе, но если я не доживу до победы Украины, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве, оно принадлежит Украине, — сказал Саакашвили.

Михаил Саакашвили был назначен в 2015 году советником тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и главой Одесской облгосадминистрации. В ноябре 2016 года он ушел в отставку. Также с 2020 по 2021 год он занимал пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, куда он вернулся впервые за восемь лет отсутствия. Ему инкриминировали ряд уголовных статей о нападении на политиков, растрате госсредств и подавлении гражданского общества.

В интервью Spiegel экс-президент Грузии повторил, что за его арестом стоит руководство России. Саакашвили считает, что оно дало указание нынешним властям Грузии не только осудить его, но и «уничтожить физически». Также он признал, что неудачно выбрал время для возвращения в Грузию, но неудачу он частично списал на людей из своего окружения. Они, по его мнению, работают на российские спецслужбы.