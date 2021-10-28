Саакашвили начал медикаментозное лечение в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября объявил голодовку в тюрьме и ранее отказался от медицинской помощи, снова начал принимать медикаменты. Причиной этому стало ухудшение состояния политика. Об этом заявил адвокат бывшего грузинского лидера Георгий Гелхаури, слова которого приводит ТАСС.

Михаил Саакашвили уже принял лекарства. Сегодня у него возьмут анализы, дождёмся ответов, — сказал он.

По словам адвоката, приоритетным является госпитализация Саакашвили в гражданскую клинику, чтобы не подвергать опасности его жизнь.

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о задержании сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.

Ранее бывшему грузинскому лидеру потребовалась помощь реаниматологов, так как один из жизненных показателей Саакашвили упал до критической отметки.