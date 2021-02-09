Саакашвили анонсировал новые масштабные акции неповиновения в Грузии

https://static.news.ru/photo/efa58d70-6ae7-11eb-9b6a-96000091f725_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Mikheil Saakashvili/facebook.com

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошедшие в минувшие выходные в Грузии акции неповиновения в связи с эпидемиологическими ограничениями были «первыми ласточками». По его словам, «обязательно нужно делать их в Грузии в больших масштабах».

Мы все должны сказать, что любой акт неповиновения в отношении этого «государства», конечно, в рамках цивилизованности, чтобы не создавать проблем для любого другого гражданина, является не только нашим правом, но и нашим долгом, если мы хотим иметь будущее для себя и наших детей, — цитирует Саакашвили EADaily.

По его словам, если граждане и в будущем будут создавать иллюзию, что в Грузии вс` ещё существуют государство и закон, то они и себе лгут, и практически помогают лидеру правящей партии Бидзину Иванишвили «похоронить наше государство до конца».

В связи с этим экс-президент Грузии призвал не платить штрафов, не соблюдать ограничений и не выполнять те меры, «которые они сами не выполняют». Кроме этого, он считает, что не нужно подчиняться судам, которые судят только в их пользу, а также бояться репрессий и арестов, «потому что нас становится всё больше и они не могут всех поймать и всех репрессировать».

Ранее Саакашвили предрёк Украине потерю ряда территорий. По его мнению, закрытие оппозиционных телеканалов не поможет президенту Владимиру Зеленскому остановить войну в Донбассе и выведет боестолкновения только на новый этап. Политик пояснил, что Мариуполь и Херсон необходимы Москве, чтобы построить «плацдарм» на Украине и содержать Крым, снабжая его водой и улучшая логистику, сообщал NEWS.ru.