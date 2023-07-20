С Тинькова сняли санкции: фото предпринимателя, победившего рак крови Основатель популярного банка попал под ограничения Великобритании в марте 2022 года

Фото: Социальные сети

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Сегодня Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова. Предприниматель попал под ограничения в марте 2022 года. Ему был запрещен въезд в страну, а активы были заморожены. Министерство финансов Соединенного Королевства сообщило об отмене рестрикций на официальном сайте.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)», — написано в примечании к стоп-листу.

В конце февраля 2023 года Тиньков уже обращался лично в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. «Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, которые поддерживают Путина]. Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из этих людей. Снятие с меня санкций было бы справедливым и сигнализировало бы, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина», — писал Тиньков.

Олег Тиньков — предприниматель, основатель Тинькофф Банка. После его негативных высказываний о специальной военной операции в 2022 году финансовая организация приняла решение провести ребрендинг, так как она «переросла первоначальный смысл „именного“ бренда».

Тиньков несколько лет боролся с раком крови, который у него обнаружили в 2019 году. В июле 2022-го он смог добиться полной ремиссии после нескольких курсов лечения и операции.

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