С президентом Австрии произошел несчастный случай в горах Президент Австрии получил сотрясение мозга из-за несчастного случая в горах

Фото: Twitter

Ссадины и легкое сотрясение мозга получил федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в результате несчастного случая, который произошел с ним в горах днем в воскресенье, 21 августа. Об этом говорится на странице политика в Twitter. В результате Ван дер Беллен решил отменить встречи в ближайшие два дня.

Он поскользнулся во время горного похода на Каунерграт, и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу. Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга и проведет ночь в больнице по совету лечащих врачей, — говорится в сообщении.

В этой связи глава государства решил отменить встречи на форуме в Альпах 22 и 23 августа.

78-летний Александер Ван дер Беллен находится на посту федерального президента Австрии с 2017 года. Очередные выборы главы государства намечены на 9 октября, и политик уже объявил о том, что намерен в них участвовать.