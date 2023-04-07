Кредитный рейтинг Украины по долгосрочным займам упал S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CCC»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитный рейтинг Украины по долгосрочным займам в иностранной валюте до «CCC», сообщает Reuters со ссылкой на доклад организации. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте остался прежним — «C».

Понижение связано с планами правительства Украины провести реструктуризацию внешнего долга к середине 2024 года. Ранее долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте был «CCC+».

Оценка «С» означает, что страна испытывает серьезные трудности с выплатами по долговым обязательствам. Рейтинг «ССС» показывает, что выплаты могут быть реализованы при благоприятных экономических условиях.

Максимально возможная оценка кредитоспособности страны в рейтинге S&P — «AAA». Уровень «С» является предпоследним перед дефолтом («D»).

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с уровня «RD» (Ограниченный дефолт) до «CC» (высокие уровни кредитного риска). Это связано с тем, что держатели украинских евробондов согласились на реструктуризацию внешнего долга.