С контейнеровоза Ever Given извлекли чёрный ящик

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Комиссия по расследованию инцидента в Суэцком канале извлекла чёрный ящик с контейнеровоза Ever Given, который почти неделю перегораживал морскую артерию. Будут изучены переговоры всех членов экипажа до того, как судно село на мель, а также во время инцидента.

Советник управления канала и глава следственной комиссии Сейид Шейши заявил, что за произошедшее несут ответственность судно и его капитан. В том случае если команда корабля откажется сотрудничать со следствием, судно будет задержано до решения суда, а дело будет переквалифицировано в административное правонарушение. В этом случае судебное разбирательство может затянутся на два года, в противном случае вопрос решится за 3–4 дня.

Мы запросили также записи о прошлых авариях судна и отчёт о его техническом состоянии, — цитирует чиновника издание Ad-Dustour.

Расследование инцидента с контейнеровозом официально началось 31 марта. Комиссия должна выяснить, следовал ли капитан инструкциям до того, как контейнеровоз сел на мель. Также следствие проверит оборудование, установленное на корабле, и установит, должным ли образом оно было задействовано.

Ранее глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что материальный ущерб от аварии может составить $1 млрд. Он пояснил, что будут учтены все средства, которые были потрачены с первого дня инцидента, траты на работу буксиров и дноуглубительных судов. Они вели работу в круглосуточном режиме.

Как писал NEWS.ru, инцидент с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале принёс серьёзные убытки различным компаниям. Руководитель отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский заявил, что ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов.

24 марта контейнеровоз Ever Given, следующий из КНР в Нидерланды, полностью заблокировал Суэцкий канал. В пробке оказались 369 судов, среди которых 25 нефтеналивных танкеров. Навигация была возобновлена 29 марта, когда корабль удалось сдвинуть с места и отбуксировать.