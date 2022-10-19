С кем России разрывать дипотношения?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Израиль, судя по всему, не стал лезть на рожон. Не успели в Киеве, на правительственной Банковой улице умилиться заявлению министра по вопросам диаспоры Нахмона Шаи, посчитавшего, что Тель-Авиву пора занять в конфликте на Украине откровенно прокиевскую позицию и начать поставки вооружений, как случилось неожиданное. Министр, который после грядущих выборов в Кнессет вполне может потерять свой пост, был в пожарном порядке дезавуирован коллегами по кабинету.

Причем такая отповедь своему же коллеге во власти удивительным образом совпала с жестким заявлением Дмитрия Медведева о том, что отход израильтян от позиции нейтралитета повлечет за собой разрыв межгосударственных отношений. Иными словами, прозвучал прозрачный намек на разрыв или на критическое понижение уровня дипотношений. И такой сигнал из Москвы был услышан.

Притом, что нейтралитет Израиля в украинском конфликте — вещь весьма относительная. Известна роль инструкторов еврейского государства в подготовке украинских нацбатов и не секрет, чьи технологии в основе уже не страшных «Байрактаров». Но, что называется, внешние приличия соблюдались. И отнюдь не бескорыстно, поскольку израильтяне успешно заполнили некоторые возникшие лакуны на российском рынке. Особенно в сфере поставок сельхозпродукции. Да и начни Израиль снабжать нациков, например, своими системами ПВО, как современные вооружения могут появиться у его ближайших соседей-врагов. В мире все так тонко переплетено.

Вот ряд американских сенаторов спит и видит, чтобы Россию за океаном объявили страной-спонсором терроризма. На моей памяти таким титулом на каком-то историческом перепутье был удостоен только Южный Судан. Да и то потому, что он никому толком не был нужен, а решение представлялось выигрышным пиар-ходом. Кто-то пытался подобным образом определить и Саудовскую Аравию, но на него в США очень грозно цыкнули.

Потому-то сколько бы великодержавные сенаторы, путающие Швейцарию со Швецией, не старались, госсекретарь Энтони Блинкен постоянно успокаивает страсти, прекрасно понимая, что такое решение реально приведет к разрыву дипломатических отношений и слому последних важных ниточек, связывающих две ядерные супердержавы. И пусть нынешние двухсторонние отношения на самом дне, пробивать его никто не склонен. Это понимает даже Джо Байден, прекрасно отдающий себе отчет в необходимости продолжения разоруженческого диалога с Россией, сотрудничества в космосе. И, конечно, в сохранении конфиденциальных «горячих линий» связи.

Фото: nato/flickr.com Энтони Блинкен

Да и зачем США подставляться таким образом, если грязную работу можно легко поручить тем же «прибалтийским вымиратам». Потому-то, как по свистку, сначала сейм Латвии, а затем и парламент Эстонии как раз и объявили Россию государством-спонсором терроризма. Такие две бесстрашные демократические страны, где по улицам хромают в марше ветераны еще гитлеровских дивизий.

Теперь хорошо бы услышать не менее жесткую, как случае с Израилем, позицию Москвы. И кто бы ее не озвучил, министр ли иностранных дел Сергей Лавров или замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, смыл ее должен свестись все к тому же разрыву. А потому наше затянувшееся молчание удивляет.

Но для воспитательного начала можно было бы объявить о полном разрыве экономических отношений. И этот шаг не стал бы пустой угрозой, поскольку, не поверите, наши отчаянные критики в Прибалтике уже в этом неспокойном году тихой сапой увеличили свои экспортные продажи к нам. Латвия опять вернулась к покупкам нашего газа. Может, пора отключить им свет?