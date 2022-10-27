С ехидной и коалой: австралийские пожарные снова обнажились для календаря

Фото: https://www.australianfirefighterscalendar.com

Радостная новость для фанатов горячих австралийских пожарных, которые продлили на 2023 год выпуск своего знаменитого календаря. Поклонниц вновь ждут обнаженные поджарые торсы в обнимку с мимимишными зверюшками. Все средства по традиции пойдут на благотворительность. По предзаказу уже удалось собрать более $3 млн.

В Австралии, которая постоянно сталкивается с природными катастрофами, включая засуху, профессия пожарного считается одной из самых почетных и героических. Календарь позволяет полюбоваться не только героями, но и фантастической по красоте дикой природой континента на заднем плане — горами, долинами, садами. Пожарные позируют с коалами, лошадьми, щенками, котиками, козлятами, утками и даже ехиднами.

Этой традиции уже 30 лет. Многие модели, снявшиеся для первых выпусков календаря, уже давно на пенсии. К слову, на его страницах и сейчас не только молодые мужчины, но и их коллеги зрелых лет — и в не менее прекрасной форме.