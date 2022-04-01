С дивана — на войну: Украина породила феномен «военного туризма»

Добровольцы, которые сотнями приезжают на Украину, чтобы с оружием в руках помогать этой стране противостоять российским войскам, в большинстве своем искренне не понимают, во что они ввязываются, и часто выбывают из игры (и из жизни) еще до того, когда они успели сделать хотя бы один выстрел. Их эмоциональный порыв нисколько не укрепляют боевые возможности украинских Вооруженных Сил, а присутствие ничего не понимающих в реальном военном искусстве и путающихся под ногами у командиров «новобранцев» только добавляет хаоса в и без того не отличающуюся высокой управляемостью украинскую армию. На этом фоне на Западе всё чаще раздаются призывы к волонтерам «включать мозги», прежде чем покупать билеты во Львов — главный сборный пункт иностранного легиона.

Хотя призывом к иностранцам приезжать на Украину и вступать в ряды ее защитников обратился сам президент Владимир Зеленский, на организационном уровне как военные, так и гражданские власти ничего (или почти ничего) так и не сделали для того, чтобы движимые эмоциями европейцы и американцы — в большинстве своем люди гражданских специальностей — могли органично влиться в ряды ВСУ.

Прибывая на сборные пункты, такие «комбатанты» обнаруживают, что их там, по сути, никто не ждет — украинская сторона не обеспечивает пополнение оружием, не проводит боевую подготовку. Кадровые военные ВСУ недвусмысленно дают понять незваным помощникам, что те являются для них не подмогой, а обузой, на которую жаль тратить и без того ограниченные ресурсы.

Члены военного добровольческого подразделения во время церемонии присяги. Ивано-Франковск. Украина Yurii Rylchuk Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Часть иностранцев, видя, что их больше используют для пропаганды, чем для реального участия в боевых операциях, разочаровывается и уезжает обратно (как это сделал 35-летний британский отставной офицер , фигурирующий в репортажах западных СМИ под именем Фил, или канадец явно непризывного возраста, 57-летний Пол Хью ).

Другие, кому всё-таки «повезло» добраться до зоны боевых действий (или очутиться в ней вопреки своей воле), в первые же минуты реального экшена с ужасом обнаруживают, что их представления о войне, почерпнутые из кинофильмов и компьютерных игр, не имеют ничего общего с реалиями современных сражений.

Это был настоящий ад. Огонь, пальба, паника, отовсюду сыплются бомбы и ракеты, — описывает свой «боевой» опыт шведский доброволец Йеспер Шёдер, попавший под удар российской артиллерии в украинском тренировочном лагере Яворов в Львовской области.

По данным Минобороны Украины, при этом ударе погибли 35 иностранных добровольцев. Российская сторона называет цифру потерь в несколько раз выше.

При этом вышеупомянутый Йеспер Шёдер хотя бы имеет реальный опыт участия в военных действиях в Сирии, где он принимал участие в боях на стороне курдских формирований. Подавляющее же большинство его «братьев по оружию» видели войну только в компьютерных шутерах и, соответственно, составили представление о ней не вставая с дивана. Благодаря именно таким «бойцам» в интернете даже появился довольно уничижительный термин для их обозначения — «военные туристы» .

На возникновение такой разновидности экстремального туризма обратили внимание участники сетевого ресурса Reddit, в котором с самого начала российской военной спецоперации бурно обсуждается возможность пострелять по «интервентам» не в виртуальном пространстве, а в реальных снегу и грязи украинских полей и городов.

В теме, которая так и названа « Добровольцы для Украины », идет бурный обмен мнениями и советами о том, как лучше подготовиться к оказанию «интернациональной помощи», при этом как вопросы, так и ответы в массе поражают своей наивностью и идеализмом.

Солдаты и добровольцы Вооружённых сил Украины Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

В данный момент в ленте «Добровольцы для Украины» отметились около 45 тысяч человек. При этом 99 процентов из них ни на какую Украину не собираются, их интерес к теме объясняется известным с незапамятных времен феноменом, что самая увлекательная часть любого путешествия — это процесс подготовки к путешествию.

К примеру, бывалые «ветераны диванных войн» рекомендуют всем, отправляющимся повоевать на Украину, обзавестись финскими ботинками-гриндерами на стальной подошве (упорство, с каким даются эти рекомендации, наводят на подозрение в финансовой заинтересованности рекомендующих данный бренд).

В числе прочих обязательных элементов «курса молодого бойца» советчики называют посещение дантиста, оптометриста, а также необходимость каждое утро делать зарядку (советы действительно полезные, однако имеющие к боевой подготовке такое же отношение, как к экспедиции на Марс).

Куда более разумно (и прозорливо) звучит рекомендация составить перед отъездом на Украину завещание. Авторы этой рекомендации напоминают, что реальная война отличается от компьютерной одной критически важной деталью: в ней невозможно нажать кнопку «сохранить» и переиграть неудачный для себя эпизод.

Война — это ад. Не торопитесь туда попасть, —почти дословно вторит Йесперу Шёдеру один из участников обсуждения в Reddit.

Но отдельные трезвые голоса тонут в общей «духоподъемной» атмосфере ленты «Добровольцы для Украины». Как указывают критики подобного рода милитаристской пропаганды, этот ресурс, равно как и аналогичные по тематике группы в Faсebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), делает делают для популяризации «военного туризма» гораздо больше, чем официальные массмедиа и правительства стран «антироссийской коалиции».

Доброволец с автоматическим оружием помогает охранять территорию на окраине Киева Philippe De Poulpiquet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кое-кто из критиков бездумного волонтерства даже обвиняет пропагандистов «военного туризма» в том, что они льют воду на мельницу российского Минобороны (если вообще не работают по его указке). По их логике, российская армия только выиграет от того, если ряды ВСУ будут «инфицированы» необстрелянным международным сбродом, который будет сеять панику и пораженческие настроения среди украинских солдат. Кроме того, полагают эти комментаторы, участие в боевых действиях граждан стран НАТО может дать Москве повод обвинить эти страны в прямой военной поддержке Киева.

Почему вы не объясняете этим диванным Рэмбо, что они готовятся выйти один на один против противника, имеющего тысячи часов реального полевого опыта? Они понятия не имеют о том, что их убьют прежде, чем они вообще успеют понять, что происходит. Никакая бравада не заменит боевой подготовки. Призывы ехать воевать на Украину —это прокремлевская пропаганда, — делает вывод один из авторов Reddit под ником Charlie.

Добровольцы, приезжающие в эти дни и недели на Украину, это такие помощники для украинской армии, с которыми не надо и врагов, сказал NEWS.ru военный эксперт Олег Криницын.

Вся затея с приглашением иностранных добровольцев — это чистой воды пропагандистская операция Киева, не имеющая никакого отношения к решению военных задач. Для стран НАТО это способ «размена» требований Киева оказать ему реальную военную помощь. Для Киева это способ заявить, что весь мир стоит на его стороне. Но ни тех, ни других не волнует судьба этих людей, впервые в жизни оказавшихся на войне. Олег Криницын руководитель компании частного военного консалтинга «РСБ-Групп» руководитель компании частного военного консалтинга «РСБ-Групп»

По данным Криницына, после нескольких случаев, когда наёмники гибли целыми ротами под одним ударом российских систем залпового огня, командиры ВСУ потребовали вывести всех добровольцев в тыл и больше вообще не выдавать тем оружие.

Подразделения, состоящие из подобного личного состава, небоеспособны в принципе, добавляет он.

Как может быть боеспособным подразделение, бойцы которого не понимают язык друг друга? На каком языке отдавать им команды, по каким уставам они должны действовать? Как координировать действия различных подразделений? Они ехали на Украину как на сафари, и поэтому разбежались при первом столкновении с российской армией, — заключает Криницын.

По данным западных СМИ, на данный момент на Украине «болтаются между небом и землей» порядка 20 тысяч таких неприкаянных добровольцев из 52-х стран.