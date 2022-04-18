РЖД возобновят пассажирские перевозки с Казахстаном

РЖД сообщили о возобновлении пассажирских перевозок между Россией и Казахстаном с 20 апреля. В ближайшее время в расписание включат поезда, которые перестали курсировать с 16 марта 2020 года, сообщается на официальном сайте компании. Таким образом, в рабочий график РЖД включат шесть поездов оператора «Казахстан Темир Жолы», а также поезд № 625/626, следующий по маршруту Атырау — Астрахань.

В расписание возвращаются международные пассажирские поезда, курсирование которых было временно приостановлено с 16 марта 2020 года. <...> Так, в ближайшее время в расписание вернутся 6 поездов формирования АО «НК «Казахстан Темир Жолы». С 20 апреля перевозить пассажиров начнёт поезд № 625/626 Атырау — Астрахань, — сказано в письме компании.

Ранее сообщалось, что с 29 апреля РЖД возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Монголией. Это решение приняли после того, как оперативный штаб снял ограничения на перемещение через сухопутный участок российско-монгольской границы.

В конце марта Финские железные дороги заявили о прекращении движения поезда Allegro по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки. Allegro был единственным поездом, на котором можно добраться из России в Евросоюз.

Позже РЖД прекратили отправку грузов в направлении Финляндии. Это решение последовало вслед за заявлением финской государственной компании VR Group о приостановке грузового железнодорожного сообщения.