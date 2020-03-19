https://static.news.ru/photo/77287c6c-69fe-11ea-82b7-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курсирование международных поездов между Россией и Азербайджаном прекратится с 20-х чисел марта. Об этом сообщили в РЖД.

Причиной остановки железнодорожного движения между двумя странами стала ситуация с пандемией коронавируса. Эта мера была согласована с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (Azәrbaycan Dәmir Yolları).

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции временно приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Ранее российские железные дороги временно прекратили курсирование поездов в сообщении с Таджикистаном, Казахстаном и Киргизией из-за аналогичных уведомлений от железных дорог республик в связи с распространением коронавируса.

Следующие в Калининград из других российских городов, будут проходить территорию Литвы без остановок, писал NEWS.ru.