«Рыбу Судного дня» заметили перед смертоносным землетрясением на Тайване На Филиппинах поймали «рыбу Судного дня» незадолго до землетрясения на Тайване

Фото: Zhao Bo/XinHua/Global Look Press

Землетрясение на Тайване

«Рыбу Судного дня», которая обычно всплывает на поверхность при приближении катастроф, заметили недалеко от филиппинского острова Каланггаман незадолго до смертоносного землетрясения на Тайване 3 апреля. Об этом сообщает Mirror.

О зловещей находке рассказал рыбак Бренджен Кайон, который наткнулся на нее около двух часов ночи, проплывая на своей лодке MB Starlight. Мужчина считает, что это не может быть совпадением.

Раньше я в это не верил, но теперь верю. У меня есть рыболовецкая лодка, и на борту было трое рыбаков. Съемочная группа не знала, что это за рыба, они видели ее впервые, — рассказал мужчина.

Он добавил, что рыбаки хотели выбросить находку обратно в воду, однако он попросил показать ее ему. Когда Бренджен Кайон увидел ее, то сразу узнал в ней «рыбу Судного дня», которая, согласно приметам, появляется перед катастрофами.

Когда я увидел ее, то сразу узнал. Я уже видел веслоногую рыбу раньше, но не такую огромную, — рассказал 53-летний рыбак.

По его словам, рыба достигала почти пять футов в длину и весила 15 кг. Спустя несколько часов соседний с Филиппинами Тайвань сотрясло мощное землетрясение. Это произошло в 900 милях к югу от эпицентра.

Серия мощных землетрясений произошла утром 3 апреля близ Тайваня. Первые подземные толчки почувствовали к юго-западу от Окинавы. Эпицентр толчков магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья. Катаклизм стал сильнейшим за последние 25 лет — 21 сентября 1999-го на острове фиксировали сейсмическую активность магнитудой 7,3.