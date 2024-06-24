Рыбаки вытащили почти 40 собак из озера Миссисипи

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Из большого озера Миссисипи трое рыбаков спасли 38 тонущих охотничьих собак, пишет MIR24.TV. Животные гнались за оленем, после чего бросились за ним в воду.

Олень может переплыть реку Миссисипи, а эти собаки не поймают оленя в воде, — поделился один из очевидцев.

По данным издания, три рыбака, которые все это видели, отправились к тонущим собакам на лодке. Псы не знали, что делать, поэтому плавали по кругу. Мужчины в три захода вывезли животных на берег, поскольку лодка была небольшого размера и не могла вместить сразу всех. Собаки, которых спасли последними, пробыли в воде примерно час.

Ранее сотрудники полиции спасли собаку с балкона на проспекте Металлистов в Санкт-Петербурге. Животное обнаружили с перебитой лапой и в наморднике. Хозяев собаки дома не оказалось. В квартире также нашли и спасли двух кошек.

До этого в Ленобласти собака с перевязанной мордой утопала в тине, пока ее не спасли. Испуганное животное привязали в лесу около железнодорожной станции Антропшино, овчарка боялась подпускать к себе людей. Ветеринарным врачам пришлось усыпить животное, чтобы вызволить на свободу. Отмечается, что сейчас жизни питомца ничего не угрожает — он находится на передержке у одного из жителей СНТ.