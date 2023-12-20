Рыбак заявил о найденном на дне океана крыле малазийского лайнера SMH: австралийский рыбак заявил о найденном на дне океана крыле самолета MH370

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Австралийский рыбак заявил об обнаружении на дне океана крыла пропавшего с радаров девять лет назад Boeing MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, пишет газета Sydney Morning Herald. Мужчина сообщил о находке в экстренную службу, где, как он утверждает, его выслушали и даже заинтересовались. Однако позднее на вопрос журналистов издания, действительно ли им позвонил рыбак с сенсационной новостью, специалисты от этого открестились.

Это было чертовски большое крыло большого реактивного авиалайнера, — цитирует издание австралийца.

Чтобы не быть голословным, в беседе с Sydney Morning Herald он подчеркнул, что в свое время имел лицензию пилота. Это, по его мнению, дает ему право утверждать, что увиденное им крыло было больше, чем у обычного частного самолета.

Мужчина верит, что его рыбацкая сеть, которая порвалась, зацепившись за крупный предмет, может стать ключом к разгадке тайны исчезновения лайнера. Поэтому он решил придать этой истории огласку в СМИ. Он подчеркнул, что многочисленные родственники пропавших имеют право узнать правду.

Рейс MH370, вылетевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез в ночь на 8 марта 2014 года. На борту было 227 пассажиров, включая туриста из России, а также 12 членов экипажа. По одной из версий, самолет потерпел крушение над южной частью Индийского океана. Поисковая операция длилась три года, но найти обломки лайнера так и не удалось.

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