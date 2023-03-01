Ряды ВСУ пополнились военкомами РИА Новости: военкомов на Украине отправили на фронт за невыполнение плана мобилизации

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу Минобороны Украины по причине срыва плана по мобилизации, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что военное руководство Украины обвинило военкомов в «крайне вялом» процессе призыва, который занял больше планируемого времени.

Отправка сотрудников военкоматов на передовую — это назидание последователям и другим военкомам. На их примере власти Украины продемонстрировали, что ждет тех, кто не будет выполнять планы по мобилизации. Посыл такой: не хочешь умирать сам — тогда найди, кто умрет за тебя, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время остальные сотрудники военкоматов перешли к более радикальным методам. По его словам, они перестали бояться видео, которые снимают украинцы, и продолжают насильно затаскивать людей в автобусы.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся в боях за контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат».