Рядом с местом пропажи подлодки обнаружили неопознанный объект

https://static.news.ru/photo/01dd4092-a3fe-11eb-8272-96000091f725_660.jpg Фото: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT

Неопознанный объект был обнаружен неподалёку от места пропажи подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402. Об этом 23 апреля сообщил начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно. Его цитирует газета The Guardian.

Информация о пропаже подлодки в районе побережья острова Бали появилась 21 апреля. Предполагается, что субмарина находилась примерно в ста километрах от острова, когда с ней прервалась связь. Рядом с местом исчезновения судна позднее обнаружили следы разлива нефти. Уже несколько стран, включая Россию, предложили свою помощь в поисках.

В пятницу глава индонезийского штаба ВМС рассказал об обнаружении неопознанного объекта с высоким магнетизмом на глубине 50–100 метров.

Власти надеются, что это и есть пропавшая подлодка, и сейчас в этот район направляется корабль с эхолокатором, чтобы проверить их догадки, — заявил Маргоно.

Накануне он сообщил, что на подводной лодке KRI Nanggala-402, которая пропала у берегов Бали, кислорода осталось лишь на двое суток. Запасы закончатся в субботу, 24 апреля.