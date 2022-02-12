Ряд стран призвали своих дипломатов и граждан покинуть территорию Украины

Сегодня, 12 февраля, ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия и Австралия.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что решила «усилить меры» по предотвращению кризиса на Украине. На фоне этого немецкое внешнеполитическое ведомство приняло решение сократить персонал посольства в Киеве, а также перенести генконсульство из Днепра во Львов.

Министерство обороны Великобритании просит своих граждан покинуть Украину сейчас, а не дожидаться военной эвакуации. Замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что все британские военные специалисты и инструкторы будут вывезены с Украины в течение выходных дней.

На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего, — приводит слова Хиппи The Guardian.

Представители внешнеполитического ведомства Ирака попросили своих граждан покинуть территорию Украины и воздержаться от поездок в ближайшее время. Сотрудников посольства в Киеве попросили воспользоваться ежегодным отпуском, исходя из соображений безопасности.

Подобное сообщение также опубликовали МИД Литвы , ОАЭ , Австралии , Новой Зеландии и Бельгии .

В МИД Испании также выразили готовность эвакуировать граждан в случае обострения.

Посольство КНР в Киеве призвало находящихся на Украине граждан Китая следить за развитием ситуации в стране и соблюдать противоэпидемические меры.

Ранее сообщалось, что на начало дня 12 февраля более 10 стран выступили с призывом для своих граждан немедленно покинуть Украину.

Недавно президент США Джо Байден заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.