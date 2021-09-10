Рябков заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела России

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил вызванному 10 сентября в МИД РФ послу США Джону Салливану о недопустимости вмешательства в дела России, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Рябков также сообщил дипломату о наличии доказательств нарушения законов РФ американскими цифровыми гигантами перед выборами в Госдуму. По его словам, эти доказательства являются неопровержимыми, в связи с чем послу США и было сообщено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.

В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны, — говорится в документе.

Также стороны обсудили другие вопросы, связанные с двусторонними отношениями Москвы и Вашингтона.

Ранее посла от США в России Джона Салливана вызвали в МИД РФ. Через некоторое время он покинул здание ведомства. Дипломат сел в машину и не стал разговаривать с журналистами.