Рябков заявил о критической ситуации в области европейской безопасности

Ситуация в области европейской безопасности стала критической, в чём виновны США и НАТО, сказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон, манипулирующий Украиной, на переговорах с Москвой заявил о недопустимости требования о нерасширении Североатлантического альянса, сообщает ТАСС.

Действительно, ситуация в области европейской безопасности критическая. Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию, — сказал Рябков.

Замглавы российского МИД выразил мнение, что США и НАТО выдвигают необоснованные требования в адрес РФ. В то же время Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по гарантиям безопасности, но при этом Москва не готова ждать ответа вечно. РФ предпочла бы договориться по этому вопросу прежде всего с США, а вовлечение широкого круга стран в этот процесс контрпродуктивно, добавил Рябков.

Также он подчеркнул, что Вашингтон на переговорах по гарантиям безопасности выразил готовность на двусторонней основе работать с Москвой по стратегической стабильности.

Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12-го в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а затем консультации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Основной темой всех переговоров были предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не получили письменного ответа со стороны США и НАТО по гарантиям безопасности, но надеются, что получат его на днях.