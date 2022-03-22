Рябков заявил, что отношения России и США находятся на грани разрыва

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что отношения РФ и США стоят на грани разрыва и основную ответственность за это несёт Вашингтон. По его словам, которые приводит ТАСС, США должны отказаться от эскалации отношений с Россией и «перестать накачивать Украину вооружением».

Рябков напомнил , что накануне американскому послу была передана нота протеста, в которой отмечено, что заявления США в адрес России поставили российско-американские отношения на грань разрыва.

Нет ничего сверх того, что там было сказано. Я ещё раз подчёркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США, — подчеркнул замминистра.

Ранее МИД России вызвал посла США в РФ Джона Сaлливана и вручил ему ноту протеста, связанную с заявлениями президента США Джо Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина «воeнным преступником». В МИД указали, что подобные заявления американcкого президента ставят российско-американcкие отношения на грань разрыва. При этом посол получил предупреждение, что предпринимаемые против России враждебные действия получaт решительный и твёрдый отпор.

17 марта Байден заявил, что Путин — «чистый бандит» и «cмертоносный диктатор». На это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не cтанет давать оценку заявлениям президента США, поскольку агрессивные высказывания американского президента могут быть вызваны его забывчивостью и утомляемоcтью.