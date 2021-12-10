Рябков засомневался в получении от Запада гарантий безопасности

Было бы наивным ожидать, что Россия получит от Запада гарантии безопасности в ближайшее время, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так он прокомментировал заинтересованность российской стороны получить юридически зафиксированные гарантии, исключающие расширение НАТО на восток и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных систем.

Было бы наивным ожидать, что Россия скоро получит от Запада гарантии безопасности. Однако здесь важно. Если оппоненты уйдут в отказ и будут торпедировать вопрос с гарантиями безопасности, они получат неизбежное ухудшение ситуации, — сказал Рябков.

Он посоветовал не предвосхищать такое развитие событий. По его словам, российская сторона сконцентрирована на поиске политико-дипломатического решения имеющихся проблем, которое включало бы юридически обязывающих гарантий.

Рябков выразил надежду на то, что специалисты из Вашингтона и стран НАТО подойдут к решению этого серьёзного вопроса как к «новому фактору международной жизни, от которого нельзя отмахнуться».

Мы постараемся по максимуму использовать любые возможности для наращивания здравомыслия в этой сфере, любые ресурсы для продвижения нашего диалога. Будем работать на результат, но риски не недооцениваем, — подытожил Рябков.

В ходе встречи со своим американским коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин высказал заинтересованность в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток и размещение в соседних с Россией странах ударных наступательных систем.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор президентов был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами.