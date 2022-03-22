Рябков: Западу не удастся поставить Россию на колени

Все иллюзии западных стран о том, что Россию теперь можно поставить на колени, закончатся плачевно, этого никогда не будет, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут». По его словам, партнёрами и друзьями России являются все здравомыслящие силы в мире, а проблемы только закаляют и укрепляют Россию.

У нас нет страха перед будущим. Мы всегда преодолевали любые трудности. <...> Плачевным образом закончатся иллюзии коллективного Запада о том, что Россию теперь можно поставить на колени. Этого не будет, — сказал он.

Дипломат отметил, что Запад объявил России экономическую и информационную войну, но страна преодолеет эти трудности. Он напомнил, что у России есть опыт адаптации к санкциям, которые лишь показывают, что могут позволить себе западные партнёры.

Решимость и воля есть, политические установки даны, все работают так, как положено, — указал Рябков, добавив, что возврата к прошлому в отношениях с Западом быть просто не может.

Помимо этого, Рябков прокомментировал отношения между Россией и США, отметив, что они оказались на грани разрыва. По словам замглавы МИД РФ, ответственность за это несёт Вашингтон. Он считает, что США для сохранения отношений с Россией должны прекратить угрожать в адрес Москвы, а также перестать накачивать Украину вооружениями.