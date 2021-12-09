Рябков опроверг заявления США о прогрессе с выдачей виз дипломатам

США осознанно вводят в заблуждение общественность по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, добавив, что блок визовых вопросов «находится в тупике». Его слова передаёт РИА Новости.

Фрагментарные аспекты объёмнейшего визового досье, по которому удаётся находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и всё более тревожной картины. Мой вывод: Госдепартамент не первый день сознательно, осознанно вводит в заблуждение общественность РФ и США, делая вид, что там наметился какой-то серьёзный прогресс, — цитирует его агентство.

Рябков добавил, что Москва нaстаивает на предложении обнулить или заморозить взаимные требования по дипломатам с Вaшингтоном, но ответа нет. Более того, ситуация по визовым вопросам в рoссийско-американских отношениях становится всё более трeвожной.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванных американских должностных лиц, что дипломаты США и России на встрече в Вене смогли продвинуться в вопросе выдачи виз.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что группа из 27 российских дипломатов вместе с семьями покинет Соединённые Штаты Америки 30 января. По его словам, «их выгоняют». Антонов уточнил, что супругов российских дипломатов лишают аккредитации, а детям не одобряют визы. По мнению посла, подобные действия можно назвать политикой по разделению семей. Россия рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку.